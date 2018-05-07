Ещё
«Финсервис» обновил мобильное приложение и интернет-банк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Финсервис» обновил мобильное приложение и интернет-банк 

Банки.ру 1 час назад
Изменения сделали более удобным использование приложений и минимизировали вероятность ошибок при введении данных, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Первый блок изменений коснулся функционала системы дистанционного банковского обслуживания. Появился контроль введения ключа в поле УИН, что немаловажно, так как ключ включает длинный набор символов и ошибки при его введении достаточно часты. Был также добавлен контроль налоговых реквизитов, облегчающий проведение онлайн платежей. У клиентов банка появилась возможность увидеть причины отказа при проведении платежных операций, а карты, срок действия которых истек более 100 дней назад, теперь автоматически скрываются, не загромождая перечень счетов и карт», — говорится в релизе.
Кроме того, у пользователей появилась возможность подавать заявки на кредиты из интернет-банка FinOnline.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Сбербанк снизил ставку по кредитам на рефинансирование Сбербанк сообщил об улучшении условий по потребительским кредитам Россельхозбанк и производитель сельхозоборудования запустили совместную программу для МСП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера243
Гости инаугурации и новый лимузин Путина750
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели324
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев232
В Ставрополе прогремел взрыв6
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение