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Арендные ставки и цены на коммерческую недвижимость в Бразилии падают
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Арендные ставки и цены на коммерческую недвижимость в Бразилии падают 

Prian.ru 53 минуты назад
Фото: Prian.ru
Рио-де-Жанейро остается на вершине рейтинга продаж: в среднем за квадратный метр здесь просят $3 030. А самая дорогая аренда — на уровне $12,3 за кв.м в месяц — в Сан-Паулу. К тому же здесь — наиболее высокая доходность от сдачи коммерческой недвижимости среди рассматриваемых городов, порядка 5,5% годовых. На втором месте по стоимости аренды — Рио: $11,5 за «квадрат» в месяц, сообщает The Rio Times.
Самый дорогой район Рио-де-Жанейро — Леблон: квадратный метр коммерческой недвижимости здесь стоит $9 870. Далее следуют Ипанема ($7 140), Ботанический сад ($6 870), Фламенго и Катете ($4 610 и $4 600 соответственно).
Однако теперь Рио-де-Жанейро не лидирует среди самых дорогих регионов для аренды коммерческой собственности. Тем не менее, если рассматривать отдельные районы, Леблон по-прежнему является самым дорогим: $34,9 за кв.м. В Ипанеме снимать торговые площади обойдется в среднем $23,3. Наиболее дорогостоящим местом Сан-Паулу для аренды является Цидад Джардим — $20,3.
За последние 12 месяцев цены и арендные ставки для коммерческой недвижимости снизились на 2,3% и 3,8% соответственно. Инфляция за этот период составляет 2,7%. Однако такое падение — не такое стремительное, как в предыдущие годы. Потому, несмотря на снижение цен и ставок, рынок Бразилии выходит из кризиса.
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