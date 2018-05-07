Арендные ставки и цены на коммерческую недвижимость в Бразилии падают

Рио-де-Жанейро остается на вершине рейтинга продаж: в среднем за квадратный метр здесь просят $3 030. А самая дорогая аренда — на уровне $12,3 за кв.м в месяц — в Сан-Паулу. К тому же здесь — наиболее высокая доходность от сдачи коммерческой недвижимости среди рассматриваемых городов, порядка 5,5% годовых. На втором месте по стоимости аренды — Рио: $11,5 за «квадрат» в месяц, сообщает The Rio Times. Самый дорогой район Рио-де-Жанейро — Леблон: квадратный метр коммерческой недвижимости здесь стоит $9 870. Далее следуют Ипанема ($7 140), Ботанический сад ($6 870), Фламенго и Катете ($4 610 и $4 600 соответственно). Однако теперь Рио-де-Жанейро не лидирует среди самых дорогих регионов для аренды коммерческой собственности. Тем не менее, если рассматривать отдельные районы, Леблон по-прежнему является самым дорогим: $34,9 за кв.м. В Ипанеме снимать торговые площади обойдется в среднем $23,3. Наиболее дорогостоящим местом Сан-Паулу для аренды является Цидад Джардим — $20,3. За последние 12 месяцев цены и арендные ставки для коммерческой недвижимости снизились на 2,3% и 3,8% соответственно. Инфляция за этот период составляет 2,7%. Однако такое падение — не такое стремительное, как в предыдущие годы. Потому, несмотря на снижение цен и ставок, рынок Бразилии выходит из кризиса.