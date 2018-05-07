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Банк «Россия» внедряет новую версию системы ДБО для корпоративных клиентов
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Банк «Россия» внедряет новую версию системы ДБО для корпоративных клиентов 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Россия» начал внедрение новой интернет-версии системы дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов BS-Client на платформе CORREQTS.
Как рассказали в банке, пользователям уже доступны следующие новые функции:
обмен электронными документами между учетной системой клиента (1С, SAP и др.) и банка с использованием модуля «Интеграционный „Клиент — банк“, что дает возможность формирования и отправки в банк электронных документов в привычном интерфейсе учетной системы клиента;
отправка в банк заявления на установку неснижаемого остатка по счету с указанием любого номера счета для перечисления начисленных процентов.
Также подчеркивается, что в новой версии интернет-банка стал более интуитивно понятным интерфейс таких операций, как:
создание, редактирование и отправка в банк платежных документов;
направление в адрес банка писем и служебных документов;
просмотр сообщений из банка и выписок;
просмотр портфеля депозитов, оформление заявлений на открытие, закрытие, пополнение депозита, оформление заявлений на установление неснижаемого остатка.
На следующих этапах развития новой интернет-версии СДБО BS-Client на платформе CORREQTS банк предложит клиентам:
возможность автоматического обновления онлайн-остатков и выписок по счетам при входе клиента в систему ДБО в рамках услуги „Онлайн-баланс“;
экспресс-сервис проверки контрагентов;
подключение банковских услуг в системе ДБО с использованием нового сервиса „Электронный офис“;
текстовый чат для общения с сотрудниками банка в режиме реального времени (сервис „Чат с банком“);
возможность оповещать получателя средств по СМС и электронной почте;
возможность отправки реквизитов счета контрагентам по e-mail из интерфейса ДБО.
Информация о дате миграции данных и подключении к новой версии системы будет направлена каждому клиенту дополнительно по системе ДБО BS-Client. „Для комфортного перехода на новую версию СДБО BS-Client (CORREQTS) будет организована миграция данных из действующей версии системы „глубиной“ один год, в том числе миграция ключей электронной подписи“, — отмечается в сообщении банка „Россия“.
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