Помогли рабочим «выбить» зарплаты

Фото с ресурса kaluganews.com Вновь судебные приставы борются с несправедливостью в Александровском районе. Напомним, что не так давно там надзорное ведомство взялось за алиментщиков и должников. В этот раз в поле зрения судебных приставов попала крупная компания, задолжавшая работникам свыше 2-х миллионов рублей.

«После возбуждения исполнительного производства судебным приставом — исполнителем установлено, что у должника имеется расчётный счет, открытый в одном из банков, в связи с чем, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, однако этих средств оказалось недостаточным для погашения задолженности», — сообщается на сайте региональных судебных приставов.

Надзорное ведомство выехало к должнику ЗАО «ГОРЕМ — 11 МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ», где прямо на месте составили акты описи и арестовали имущество компании. В дальнейшем всё изъятое было продано с молотка, а вырученные деньги пошли в счёт погашение зарплаты работникам производства. Судебные приставы сообщают, что задолженность взыскана с «конторки» в полном объёме.