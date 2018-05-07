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Помогли рабочим «выбить» зарплаты
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Помогли рабочим «выбить» зарплаты 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса kaluganews.com  Вновь судебные приставы борются с несправедливостью в Александровском районе. Напомним, что не так давно там надзорное ведомство взялось за алиментщиков и должников. В этот раз в поле зрения судебных приставов попала крупная компания, задолжавшая работникам свыше 2-х миллионов рублей.
«После возбуждения исполнительного производства судебным приставом — исполнителем установлено, что у должника имеется расчётный счет, открытый в одном из банков, в связи с чем, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, однако этих средств оказалось недостаточным для погашения задолженности», — сообщается на сайте региональных судебных приставов.
Надзорное ведомство выехало к должнику ЗАО «ГОРЕМ — 11 МОСЭЛЕКТРОТЯГСТРОЙ», где прямо на месте составили акты описи и арестовали имущество компании. В дальнейшем всё изъятое было продано с молотка, а вырученные деньги пошли в счёт погашение зарплаты работникам производства. Судебные приставы сообщают, что задолженность взыскана с «конторки» в полном объёме.
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