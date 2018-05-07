Кадастровая цена недвижимости: что делать с НДС

ФНС выпустила письмо для сотрудников инспекций, разъясняющее применение цены недвижимости по кадастру для целей налогообложения.

Налоговая служба освятила вопрос включения НДС в кадастровую стоимость.

Минэкономразвития. В документе представлены две противоположные позиции: ВС РФ

ВС РФ рекомендует исключать из кадастровой цены НДС, поскольку эксплуатация недвижимости без намерения ее реализовать, не образует объект обложения налогом.

Минэкономразвития полагает иначе: для начисления имущественного налога нельзя применять иную стоимость кроме как ту, что указана в ЕГРЮЛ, то есть с учетом налога.

ПИСЬМО ФНС РФ от 26.04.2018 № БС-4-21/8060@ "Об уменьшении для целей налогообложения кадастровой стоимости объекта недвижимости на сумму НДС"

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