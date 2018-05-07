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Объем ипотечных кредитов увеличился в Волгоградской области на 80%
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Объем ипотечных кредитов увеличился в Волгоградской области на 80% 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Объем ипотечных кредитов в январе-марте 2018 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Волгоградской области. Местные жители успели оформить за три месяца 4 555 займов на 7,2 миллиарда рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, люди брали кредиты под средневзвешенную процентную ставку в 9,72%, что соответствует среднероссийскому уровню — 9,73%— и ниже показателя по Южному федеральному округу, где она составляет 9,8%.
За последние три года волгоградцы стали чаще брать ипотечные кредиты. В 2017 году они взяли 16 600 займов на 25,1 миллиарда рублей, что на 40% больше, чем в 2016 году.
Власти считают, что волгоградцы стали активнее брать ипотеку потому, что на первичном рынке недвижимости большой спектр предложений, а также благодаря поддержке отдельных категорий граждан, покупающих в кредит квартиры в новостройках. За счет областного бюджета им предоставляется компенсация части процентной ставки — до 15 000 рублей ежемесячно в течение двух лет. С 2013 года льготой воспользовались 3 097 семей.
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