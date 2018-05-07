Хакасский Муниципальный Банк снизил доходность «Пенсионной» карты

Хакасский Муниципальный Банк уменьшил ставку начисления дохода на остаток средств по «Пенсионной» карте категории «Мир Классическая». Теперь предусмотрено начисление в размере 4% годовых (вместо 5%).

Счет открывается в рублях. Плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. Срок действия карты — пять лет.

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Полина Пронина. «Обязательным условием для оформления карты является перевод пенсии в банк. Плата за СМС-информирование составит 25 рублей в месяц», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру

Снять наличные в устройствах банка, а также в банкоматах банков-партнеров можно бесплатно. Комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних кредитных организаций взимается в размере 1%, но не менее 50 рублей, в кассах — 1,25%, минимум 75 рублей.