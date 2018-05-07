Сколько зарабатывают ректоры уральских вузов

Руководители университетов в Екатеринбурге отчитались о доходах за прошлый год. О том, кто из ректоров заработал больше всех, сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

Богаче всех оказался ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин . В 2017 году его доход составил 4,3 млн руб, в то время как в 2016 году он получил 4,895 млн руб. В собственности у Силина находится земельный участок площаью 2 тыс. кв метров, жилой дом площадью 411 кв метров и квартира площадью 225 кв метров. Также за ним числится автомобиль Volvo XC90 2010 года выпуска. В прошлом году среднемесячная зарплата ректора УрГЭУ составила 326 тыс. руб. Жене Якова Силина удалось, наоборот, увеличить свой доход. По сравнению с 2016 годом, полученная ею прибыль увеличилась на 128 тыс. руб и составила 648 тыс. руб.

Больше Якова Силина в среднем каждый месяц получал исполняющий обязанности ректора Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик. Его зарплата в 2017 году составила 339,8 тыс. руб.

В 2017 году доход руководителя Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергея Постникова , согласно документации, составил 3,9 млн руб. При этом иные доходы принесли ему 384 тыс. руб. В собственности у Постникова четырехкомнатная квартира площадью 131,7 кв метров. Также за ним числится автомобиль Opel Mokka 2013 года выпуска. А вот его супруга — декан факультета дизайна Елена Постникова за прошлый год на основном месте работы получила всего 76,8 тыс. руб. Однако дополнительный доход принес ей 272 тыс. руб.

Исполняющий обязанности ректора Уральского государственного горного университета Алексей Душин в прошлом году заработал 3,3 млн рублей. Объектов в собственности за ним не числится. Согласно документации, опубликованной на сайте вуза, в пользовании у и.о. руководителя квартира площадью 85 кв метров. Его супруга за 2017 год заработала 138 тыс. руб. В пользовании у нее также находится квартира. Кроме того, жена Душина владеет автомобилем Hyundai Solaris 2016 года. При этом в 2017 году в среднем за месяц Алексей Душин зарабатывал 212 тыс. руб, а это меньше, чем зарплата первого проректора Валиева НиязГадым — Оглы, который получал 220 тыс. руб.

Ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова за прошлый год заработала 2,7 млн руб. Согласно документации, в собственности у нее находится квартира площадью 43,6 кв метров, также она владеет автомобилем Mitsubishi Outlander. Ее супруг за прошлый год заработал 318 тыс. руб. В собственности у него находятся два земельных участка, площадь которых составляет 1,4 и 1,1 тыс. кв метров, два жилых дома площадью 41,8 и 44,8 кв метров и гараж-бокс. Также за ним числится автомобиль Ford Focus.

Отметим, что сведения о доходах за 2017 год ректоров ряда других уральских вузов, в том числе — УрФУ, еще не опубликованы.