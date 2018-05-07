Минфин разъяснил условия льготной ипотеки

Минфин разъяснил новые правила выдачи льготной 6-процентной ипотеки

Льготную ипотеку под 6% годовых будут выдавать семьям с детьми, даже если второй или третий ребенок родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года, пишет РБК.

Проект постановления опубликовал Минфин РФ на федеральном портале правовых актов. В настоящее время правила не подразумевают льгот, если ребенок родится 31 декабря 2022 года — семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки, объясняется в документе.

Запустить льготную ипотеку для семей со вторым или третьим ребенком предложил президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года. В январе 2018-го кабмин утвердил правила субсидирования кредитов для банков.