В России криптокошелек пойдет в зачет долга

Апелляционный суд признал криптовалюту имуществом и обязал включить ее в конкурсную массу. Речь идет о деле о банкротстве. Как пишет РБК , некий Илья Царьков , владелец криптокошелька, был признан банкротом в октябре прошлого года. Он задолжал более 18 млн рублей компании «Рикас Финанс» по договору поручительства. Финансовый управляющий Алексей Леонов попросил суд включить в конкурсную массу криптовалюту должника, о существовании которой ему рассказал сам Царьков. Однако Арбитраж, рассматривавший дело, отказывал. Суд пояснял, что из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории они относятся — к «активам», «информации» или «денежным суррогатам».

Евгений Семченко , арбитражный управляющий: «Включив в конкурсную массу криптовалюту, суд, скорее всего, не разъяснит, каким образом ее продавать. Продавать ее на обычных электронных торгах просто невозможно. Продавать ее на специализированных биржах, на которых торгуется криптовалюта, в условиях нашего действующего законодательства о банкротстве, тоже невозможно. И получается замкнутый круг, что имущество в конкурсную массу включено, а как его продать, ни законом, ни судом не определено. Думаю, что должник, который не является добросовестным, эту криптовалюту просто переведет за день до введения процедуры банкротства на криптокошелек своего знакомого, и оспорить такую сделку в Арбитражном суде будет крайне проблематично. Криптовалюта не относится к какой-либо юрисдикции, и как можно в арбитражном суде России оспорить сделку по переводу условных биткоинов где-нибудь на территории США — большой вопрос. Я просто помню доводы тех сторон, которые были в процессе в пользу должника, что, например, есть у авиакомпании бонусные мили, и если мы включаем криптовалюту в конкурсную массу, то давайте и мили включать в конкурсную массу, потому что это тоже своего рода актив. Таким образом, можно дойти иногда до абсурда. Скидочные баллы, марки в магазинах, еще какие-нибудь субпродукты, которые не совсем актив, но вроде как денег стоят».

Признание апелляционного суда — еще не конец истории — впереди кассация и Верховный суд. И окончательное решение по этому вопросу станет ориентиром для других судей в аналогичных процессах. Такое мнение высказал управляющий партнер юридической компании « Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев.

Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры»: «Я считаю, что 9-й апелляционный суд поступил совершенно обоснованно. Мне тяжело судить с точки зрения права, поскольку я не видел пока еще мотивировочной части по линии 9-го апелляционного суда, но общий тренд я считаю правильным, скорее всего, это дело дойдет, возможно, даже до Верховного суда, до экономической коллегии. Кредиторы, в принципе, рады любому имуществу. Я думаю, что, скорее, это создаст проблемы для арбитражного управляющего, поскольку сильно сомневаюсь, что арбитражный управляющий понимает или знает, как реализовывать такое имущество. Уверен, что круг покупателей такого имущества также весьма ограничен. Данный случай, возможно, станет прецедентом, когда он дойдет либо как минимум до кассации Московского округа, либо до Верховного суда, и уверен, что многие судьи будут ориентироваться на эту судебную практику».

Интересно, что суд первой инстанции, отказав в зачете криптокошелька в счет долга, дал пояснения. Суд считает, что принципиальным отличием криптовалюты от реальных денег в цифровом виде является то, что для создания цифровых денег требуются обычные для внесения на счет или электронный кошелек. А криптовалюты появляются сразу в электронном виде.