Биткоины в России впервые признали имуществом

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил включить в конкурсную массу гражданина-банкрота принадлежащую ему криптовалюту.

«Суд разрешил вопрос о разногласиях между финансовым управляющим и должником и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы. Суд в России впервые разрешил вопрос о статусе криптовалюты, признав ее имуществом», — рассказал финансовый управляющий банкрота Ильи Царькова Алексей Леонов, передает РИА «Новости».

При этом апелляционный суд отменил определение нижестоящего суда полностью и разрешил вопрос по существу. Инстанция удовлетворила жалобу Леонова и отменила вынесенное в марте определение арбитражного суда Москвы.

Леонов просил суд первой инстанции включить криптовалюту должника в его конкурсную массу, а также обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля. В суде Леонов сообщал, что у Царькова имелось 0,2 биткоина на ресурсе Blockchain.info, которую наравне с другим имуществом необходимо включить в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Представитель Царькова возражал, обосновав это тем, что правовой статус криптовалюты в России не определен, и «криптовалюта не признана государством».

Московский арбитраж отклонил заявление управляющего. Ранее он октябре признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием для такого решения стала его задолженность перед ООО «Рикас Финанс» в 19 млн рублей.