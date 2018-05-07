Названы траты российских дачников

Сколько россияне тратят на подготовку к дачному сезону

Аналитики Яндекс. Маркета и Яндекс. Кассы выяснили, что россияне покупают к наступающему дачному сезону и сколько тратят на товары для дачи и сада. Учитывались покупки на Яндекс. Маркете с середины марта по конец апреля этого года, а также платежи пользователей за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс. Кассой.

Что ищут на Яндекс. Маркете

На Яндекс. Маркете спрос (число переходов с карточек товаров в магазины) на товары для дачи, сада и огорода традиционно увеличивается с приходом тёплого сезона и достигает пика к началу майских праздников. В апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос на мангалы — в 5 раз по сравнению с серединой марта*. Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза.

Похоже, многие дачники решили обновить теплицы и каркасные сооружения для огородов — популярность таких товаров выросла в 4,2 раза.

Пользователи сервиса Яндекс. Маркет интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками. Почти на все эти товары спрос покупателей был стабильно высоким и существенно не менялся с середины марта по конец апреля, но был выше, чем в предыдущие месяцы. Исключение — мойки высокого давления: за первую неделю апреля их популярность выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом.

Раньше всех готовиться к дачному сезону стали жители Юга — в этом регионе спрос на товары для дачи, сада и огорода начал расти с середины марта, плавно увеличивался в течение месяца и достиг пика в середине апреля. Самый большой всплеск интереса наблюдался на Дальнем Востоке, где к концу апреля спрос на эти товары вырос в 2,4 раза по сравнению с мартом.

Жители Центрального округа стали готовиться к дачному сезону гораздо позже южан и жителей Дальнего Востока — с десятых чисел апреля. До этого популярность товаров для дачи, сада и огорода в ЦАО менялась не сильно. К концу апреля спрос на такие товары в регионе вырос в 2 раза. А позже всех подготовкой к дачному сезону занялись жители Урала.

В этом округе спрос на товары для дачи и сада вырос всего в 1,8 раза по сравнению с мартом — это меньше, чем в других регионах России

*середина марта — 12 марта 2018 года.

Покупки через Яндекс. Кассу

Средний чек за товары для дома и сада, оплаченные через Яндекс. Кассу, увеличился в 3 раза — до 5030 рублей. С приходом тепла люди стали готовиться и к активному отдыху — на товары для спорта и туризма они тратят в среднем за раз 6970 рублей, это на 65% больше, чем в апреле прошлого года. А вот средний чек за цветы и другие растения, наоборот, уменьшился на 11% — до 3400 рублей.

Москве и Санкт-Петербурге число покупок товаров для дома и сада также выросло сильнее всего. На втором месте по динамике роста — цветы и другие растения, на третьем — товары для спорта и туризма. Больше всего в среднем за раз москвичи и петербуржцы тратят на товары для спорта и туризма — 6460 и 7180 рублей соответственно. Средний чек за товары для дома и сада в Москве составляет 5620 рублей, в Санкт-Петербурге — 6800 рублей, за цветы и другие растения — 3900 и 3070 рублей соответственно.

Если смотреть по федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7000 рублей), самый маленький — на Юге (3760 рублей). Зато южане больше всех тратят в среднем за раз на товары для спорта и туризма (9450 рублей), а меньше всего — уральцы (6060 рублей). Самый большой средний платёж за цветы и другие растения — в Дальневосточном округе (5550 рублей), самый маленький — в Приволжском (2250 рублей).

О Яндекс. Маркете

Яндекс. Маркет — сервис для выбора и покупки товаров. Пользователям сервиса доступны подробные описания характеристик товаров, поиск товаров по параметрам, сравнение моделей и цен, отзывы покупателей о товарах и магазинах, видеообзоры, рейтинги продавцов и другие опции, которые помогают покупателям сделать правильный выбор. На сервисе собрано более 160 млн товарных предложений от более чем 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов. Ежедневно Яндекс. Маркет посещают около 3 млн пользователей.

О Яндекс. Кассе

По данным исследований MARC Тэглайна , Яндекс. Касса — самое популярное в стране платёжное решение. Каждую секунду через сервис проходит до 600 транзакций.