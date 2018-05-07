Газпромбанк запустил акцию на покупку жилья бизнес-класса

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. Срок кредита может достигать 30 лет.

Инна Солдатенкова. «Обязательным условием получения кредита по низкой ставке является оформление заемщиком полиса страхования жизни и здоровья. Решение по одобренной заявке будет действовать три месяца», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

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