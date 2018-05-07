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Газпромбанк запустил акцию на покупку жилья бизнес-класса
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Газпромбанк запустил акцию на покупку жилья бизнес-класса 

Банки.ру 23 минуты назад
Газпромбанк запустил акцию на покупку жилья бизнес-класса, в рамках которой заемщики при приобретении строящихся и готовых квартир и строящихся апартаментов стоимостью от 12 млн рублей в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО, 5 млн рублей — в Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, Якутии и 4 млн рублей — в иных регионах могут получить кредит по единой ставке 8,7% годовых.
Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. Срок кредита может достигать 30 лет.
«Обязательным условием получения кредита по низкой ставке является оформление заемщиком полиса страхования жизни и здоровья. Решение по одобренной заявке будет действовать три месяца», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
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