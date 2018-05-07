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Волгоградской области дадут 4,6 млн руб на повышение зарплат бюджетникам
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Волгоградской области дадут 4,6 млн руб на повышение зарплат бюджетникам 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Правительство РФ приняло решение выделить Волгоградской области из резервного фонда еще 4,6 миллиона рублей на увеличение зарплат бюджетникам в связи с повышением МРОТ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, кроме того, средства пойдут на выплату районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх МРОТа с 1 января 2018 года.
Волгоградская область стала один из 54 субъектов РФ, которые по распоряжению Правительства РФ получат дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированного бюджета региона, связанных с выполнением решения об увеличении минимального размера оплаты труда. В общей сложности на эти цели выделено 16,3 миллиарда рублей. Напомним, с 1 мая 2018 года МРОТ достиг 11 163 рубля.
В марте Волгоградской области федеральные власти выделяли 250 миллионов рублей на повышение зарплаты бюджетникам.
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