Волгоградской области дадут 4,6 млн руб на повышение зарплат бюджетникам

Правительство РФ приняло решение выделить Волгоградской области из резервного фонда еще 4,6 миллиона рублей на увеличение зарплат бюджетникам в связи с повышением МРОТ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, кроме того, средства пойдут на выплату районных коэффициентов к зарплате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх МРОТа с 1 января 2018 года.

Волгоградская область стала один из 54 субъектов РФ , которые по распоряжению Правительства РФ получат дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированного бюджета региона, связанных с выполнением решения об увеличении минимального размера оплаты труда. В общей сложности на эти цели выделено 16,3 миллиарда рублей. Напомним, с 1 мая 2018 года МРОТ достиг 11 163 рубля.

В марте Волгоградской области федеральные власти выделяли 250 миллионов рублей на повышение зарплаты бюджетникам.