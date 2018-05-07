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ФорБанк обновил условия кредита «Надежный клиент»
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ФорБанк обновил условия кредита «Надежный клиент» 

Банки.ру 43 минуты назад
ФорБанк обновил условия программы «Надежный клиент», в рамках который заемщики, работающие в организациях, зарегистрированных на территории РФ, и получающие официальный доход, могут получить до 300 тыс. рублей на неотложные нужды без обеспечения, однако при сумме свыше 100 тыс. рублей требуется поручительство супруги (-а) для клиентов, состоящих в браке.
Теперь при оформлении кредита на срок от 13 до 36 месяцев и при покупке клиентом страхового продукта, связанного со страхованием жизни, здоровья и недобровольной потери работы ставка составит 15% годовых. Если заемщик страхует только жизнь и здоровье, ставка, как и прежде, составляет 17,9% годовых. При отказе от всех видов страхования проценты начисляются по ставке 19,5% годовых.
Продуктовый виджет
При наличии любой страховки и кредитовании на срок от трех до шести месяцев на сумму 100 тыс. рублей ставка составит 12,5% годовых.
«Преимуществом программы является возможность заемщика по своему усмотрению выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, последний позволяет снизить размер итоговой переплаты. Недостатками — довольно крупная надбавка за отказ от личного страхования и строгие требования к заемщикам» — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
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