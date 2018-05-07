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Эксперт: «повышение стоимости проезда в Севастополе оправдано экономически»
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Эксперт: «повышение стоимости проезда в Севастополе оправдано экономически» 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тарифы в Севастополе и Республике Крым на проезд в городском транспорте значительно ниже, чем в других регионах РФ, при этом топливо одно из самых дорогих. Об этом рассказал глава ассоциации автоперевозчиков Крыма Николай Дискин. По его мнению, повышение тарифов в Севастополе на троллейбусы, автобусы и морской транспорт было неизбежно.
«Растут цены на топливо и запасные части. Минимальную зарплату также надо повышать. Что касается пассажирского автомобильного транспорта, предприятия еле выживают сейчас. Поэтому повышение тарифов оправдано и целесообразно», — уверен Дискин.
Как сообщил эксперт, скорее всего, в этом году в Крыму повысятся тарифы и на пассажирский автомобильный транспорт. По его словам, повышение будет незначительным.
Напомним, после 14 мая стоимость проезда в общественном транспорте Севастополя вырастит. Такое решение, как уже сообщал «ФедералПресс», в апреле приняло правительство Севастополя. Повышение стоимости проезда касается троллейбусов и автобусов (при наличной оплате проезда его стоимость составити18 рублей) и морского транспорта — билет на паром будет стоить 28 рублей, на катер — 22 рубля.
При оплате по карте ЕГКС (электронный проездной билет) стоимость проезда будет несколько ниже. Проект ЕГКС внедряется в Севастополе с декабря 2017 года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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