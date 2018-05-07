Московский Кредитный Банк расширил функционал мобильного приложения

Так, через сервис «МКБ Мобайл» теперь можно оплатить коммунальные платежи Москвы Московской области по QR-коду. Для этого нужно в разделе «Оплата» найти опцию «Оплата по QR— или штрихкоду». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код с квитанции — данные подтянутся автоматически.

В разделе «Отделения и банкоматы» для поиска стали доступны банкоматы банков-партнеров: можно выбрать самый удобный и проложить до него маршрут.

Кроме того, в приложении сейчас можно посмотреть торговый оборот и следить за ежедневным остатком для получения доступных привилегий по карте — cash back и процента на остаток собственных средств.