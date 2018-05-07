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Московский Кредитный Банк расширил функционал мобильного приложения
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Московский Кредитный Банк расширил функционал мобильного приложения 

Банки.ру 1 час назад
В мобильном приложении Московского Кредитного Банка появились новые опции.
Так, через сервис «МКБ Мобайл» теперь можно оплатить коммунальные платежи Москвы и Московской области по QR-коду. Для этого нужно в разделе «Оплата» найти опцию «Оплата по QR— или штрихкоду». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код с квитанции — данные подтянутся автоматически.
В разделе «Отделения и банкоматы» для поиска стали доступны банкоматы банков-партнеров: можно выбрать самый удобный и проложить до него маршрут.
Кроме того, в приложении сейчас можно посмотреть торговый оборот и следить за ежедневным остатком для получения доступных привилегий по карте — cash back и процента на остаток собственных средств.
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