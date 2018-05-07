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Насколько увеличила индексация пенсии для жителей Поморья?
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Насколько увеличила индексация пенсии для жителей Поморья? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Я работающий пенсионер, и мою пенсию не индексировали, на сколько были проиндексированы выплаты неработающим пенсионерам?
С. Кукушкин, Северодвинск
Отвечает руководитель группы по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по АО Татьяна Трушкина:
— С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров были увеличены на 3,7%. Общий размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля.
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