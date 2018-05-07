Запсибкомбанк ввел вклад «Мои традиции»

Тюменский Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Мои традиции».

По вкладу предусмотрено четыре периода начисления процентов со ставками за первые 90 дней 6% или 5,25% годовых в зависимости от суммы (от 1 тыс. или от 500 тыс. рублей), за следующие три месяца — 5,75% и 5% соответственно, за период со 181-го по 366-й день — 5,25% и 4,5%, далее до конца срока — 4,25% и 4%. Доходность за все два года нахождения средств на счете составляет 4,91% и 4,41% годовых соответственно.

Продуктовый виджет

Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме в течение первого года срока нахождения средств на счете. Частичное снятие денежных средств допускается один раз за весь срок действия вклада — до 50% от суммы остатка. Проценты ежемесячно капитализируются и по желанию клиента могут выплачиваться на банковскую карту.