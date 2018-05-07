Запсибкомбанк ввел вклад «Мои традиции» 

Тюменский Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Мои традиции».
По вкладу предусмотрено четыре периода начисления процентов со ставками за первые 90 дней 6% или 5,25% годовых в зависимости от суммы (от 1 тыс. или от 500 тыс. рублей), за следующие три месяца — 5,75% и 5% соответственно, за период со 181-го по 366-й день — 5,25% и 4,5%, далее до конца срока — 4,25% и 4%. Доходность за все два года нахождения средств на счете составляет 4,91% и 4,41% годовых соответственно.
Продуктовый виджет
Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме в течение первого года срока нахождения средств на счете. Частичное снятие денежных средств допускается один раз за весь срок действия вклада — до 50% от суммы остатка. Проценты ежемесячно капитализируются и по желанию клиента могут выплачиваться на банковскую карту.
«В случае досрочного расторжения договора при нахождении средств во вкладе от 91 дня проценты за полный месяц сохраняются. Предусмотрено увеличение ставки при открытии вклада пенсионерами или держателями зарплатных карт. Автоматическая пролонгация депозита не осуществляется», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.