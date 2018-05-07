Доходы главы Чувашии за год выросли на 792 тыс. рублей

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в 2017 году заработал 4 955 936,35 рубля, что на 792 тыс. превосходит его доход в 2016 году. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства республики.

В 2016 году доход Игнатьева по основному месту работы, согласно официальным документам, составлял 3 739 245,62 рубля, иной доход — 424 344,56 рубля.

"Декларированный годовой доход Михаила Васильевича Игнатьева за 2017 год — 3 889 315,88 рубля (доход по основному месту работы) и 1 066 620,47 (иной доход)", — отмечается в документе.

В собственности главы Чувашии находятся пять земельных участков площадью 2000 кв. м, 623 кв. м, 4000 кв. м, 50599 кв. м, 1000 кв. м. Кроме того, Игнатьев владеет двумя жилыми домами площадью 216,2 кв. м и 95,4 кв. м, а также 1/3 квартиры площадью 129,5 кв. м.

В безвозмездном пользовании главы Чувашии находится квартира площадью 282,6 кв. м. Транспортных средств в собственности Игнатьева, согласно официальным документам, нет.

Супруга главы в прошлом году получила 696 545,22 рубля по основному месту работы, иной доход составил 5 314,65 рубля. В собственности Игнатьевой находится земельный участок площадью 25300 кв. м, квартира площадью 282,6 кв. м и гаражный бокс площадью 36,2 кв. м. Жена главы Чувашии также владеет автомобилем Mercedes-Benz B 170. Кроме того, Игнатьева безвозмездно пользуется квартирой площадью 129,5 кв. м.