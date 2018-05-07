«Росгосстрах» с лихвой заплатит автовладельцу за придирки при оценке ущерба

В Свердловской области суд взыскал более 1 млн руб. со страховой компании в пользу владельца сгоревшего автомобиля «УАЗ Патриот».

Житель города Полевского в августе 2015 года застраховал свою машину «УАЗ Патриот» в компании «Росгосстрах». По условиям договора в случае полной гибели транспортного средства или ее хищения страховая сумма составляла 750 000 руб.

В июне 2016 года машина сгорела. Было возбуждено уголовное дело по факту поджога, но затем его приостановили, поскольку не удалось установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Владелец авто обратился в страховую компанию за выплатой, но через 20 дней получил отказ. Сотрудники страховой компании ссылались на непредставление автомобиля для осмотра. Представитель страховой компании приезжал для осмотра автомобиля, когда владелец машины находился в командировке. На осмотр, с документами на автомобиль и ключами от него пришел отец хозяина УАЗа. Но представитель страховщика не стал осматривать автомобиль, указав, что отсутствует доверенность от владельца автомобиля. Впоследствии хозяин машины телеграммой приглашал представителя страховой компании на осмотр автомобиля, но в назначенное время тот не явился. Кроме того, страховая компания настаивала, что размер страховой выплаты должен быть определен с учетом коэффициента индексации (амортизационного износа), предусмотренного в договоре.

Владелец сгоревшей машины подал в Полевской городской суд иск к «Росгосстраху», в котором просил взыскать в его пользу страховое возмещение в 750 000 руб. и компенсации.

Суд, изучив предусмотренный правилами страхования «Росгосстраха» порядок действий при наступлении страхового случая, пришел к выводу, что в данной ситуации именно страховая компания не выполнила свои обязанности по проведению осмотра автомобиля. Как указал суд, в законодательстве нет требования иметь доверенность, чтобы предоставить оценщику возможность осмотреть автомобиль. Задачей оценщика является осмотр поврежденного предмета страхования с целью определения размера ущерба, а не установление юридических обстоятельств, в том числе и того, кому принадлежит автомобиль.

Кроме того, суд признал противоречащим закону и не подлежащим применению положение договора об определении размера страховой выплаты с учетом коэффициента индексации. В случае гибели застрахованного имущества страхователь вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы.

В результате взыскал с компании «Росгосстрах» страховое возмещение в 750 000 руб., неустойку в 33 675 руб., компенсацию морального вреда в 5000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в 200 000 руб., расходы на услуги оценщика в 15 000 руб. и расходы по оплате услуг судебного представителя в 12 000 руб. Всего владельцу УАЗ обязаны выплатить 1 015 675 руб. При этом страховое возмещение должно быть перечислено на счет владельца машины в ПАО «БыстроБанк» в счет погашения его задолженности по кредиту на приобретение автомобиля.

"Росгосстрах" подал апелляционную жалобу на это решение, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений.