Bachmann & Welser Capital Group предлагает услуги монетизации банковских инструментов

ЛОНДОН, May 7, 2018/PRNewswire/ — Компания Bachmann & Welser Capital Group располагает собственными средствами монетизации и сотрудничает с первоклассными партнёрами, в число которых входят ведущие банки мира, в вопросах монетизации банковских инструментов для клиентов по всему земному шару. Мы также рассматриваем возможность монетизации банковских инструментов, выданных любыми банками или финансовыми учреждениями.

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Для монетизации банковского инструмента — банковской гарантии (БГ) или резервного аккредитива (РА), — клиент должен располагать таким инструментом, а факт его наличия и действительность должен быть подтвержден до начала процесса.

Монетизация банковских инструментов (БГ или РА) представляет собой процесс ликвидации действующего банковского инструмента с его конвертацией в платёжное средство — например, в наличную валюту.

Монетизация может осуществляться с правом регресса (согласованные условия погашения ссуды) или без него (без погашения).

Оба варианта имеют LTV (коэффициент «кредит/залог»), предоставляемый после выполнения всех нормативных требований и начала переговоров.

Единого универсального подхода к монетизации банковских инструментов не существует, поскольку при принятии решения следует учитывать множество различных факторов. Например:

Рейтинг банка, выдавшего инструмент;

Рейтинг и юрисдикцию банков-реципиентов;

Жизнеспособность проекта;

Предполагает ли проект прямую выплату или заключение торговой сделки;

Номинальную стоимость банковских инструментов и т.д.

Монетизация банковских инструментов является эффективным способом привлечения средств для проектов, и поэтому все наши решения в этой сфере требуют предоставления краткого описания проекта для нужд соблюдения нормативных требований. После завершения проверки на соответствие клиентам предоставляются подробные условия и LVT, основанные на предоставленной ими информации.

Мы имеем возможность монетизировать лизинговые и приобретённые инструменты, однако в первом случае коэффициент LVT будет ниже.

Bachmann & Welser Capital Group Ltd предлагает прямые наличные выплаты, а также частичные выплаты с использованием оставшихся сумм для вывода клиентов на торговые площадки.

Всем клиентам, располагающим банковскими инструментами или планирующими оформить такие инструменты, как БГ или РА, в целях финансирования проектов, рекомендуется проконсультироваться со специалистами Bachmann & Welser, и ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать это до выдачи инструмента, дабы удостовериться в возможности его последующей монетизации: многие клиенты в конечном итоге оказываются с простой бесполезной бумажкой на руках, что зачастую связано с недостаточной компетенцией банков или финансовых учреждений, выдавших такие инструменты.

Обратившись к нашей команде до получения БГ или РА, клиент может быть уверен в отсутствии проблем при последующей монетизации банковского инструмента.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.bachmannwelser.com По всем вопросам относительно монетизации обращайтесь к нашей команде по адресу электронной почты: Сара Аткинс (Sarah Atkins), sarah.atkins@bachmannwelser.com или по номеру +44 (0) 131-357-0361

Source: Bachmann & Welser Capital Group