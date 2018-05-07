Доля проданных в кредит легковых автомобилей превысила 50% в I квартале

Количество купленных в кредит автомобилей по итогам I квартала 2018 года составило 164,3 тыс. штук, что на 28,3% превышает аналогичный показатель 2017 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Автостата».

Доля кредитных автомобилей составила в январе—марте 2018 года 50,3% против 45,7% годом ранее (рост на 4,6 п.п.). Объемы автокредитования в I квартале 2018 года выросли на 30,9% и составили 115,1 млрд руб., следует из данных 4,1 тыс. кредиторов, передающих данных в НБКИ.

По данным НБКИ, в Москве 29% новых автомобилей продаются с использованием кредитных средств, а, например, в Пермском крае эта доля достигает почти 70%.

«Растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов — ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что продажи автомобилей растут шестой квартал подряд.

«При этом основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка, по нашему мнению, является реализация госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой во второй половине 2018 года был расширен за счет новых программ — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10% скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита», — сказал Удалов.