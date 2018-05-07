Ещё
Сенатор: переход к прогрессивной шкале НФДЛ чреват падением поступлений в бюджет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор: переход к прогрессивной шкале НФДЛ чреват падением поступлений в бюджет 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законопроект оформлен в качестве обращения на имя председателя думы Вячеслава Володина.
«Он предлагает доходы до 100 тыс. рублей облагать налогом в 5%, доходы от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей налогом в 5 тыс. рублей плюс 13% с суммы свыше 100 тыс. рублей, доходы свыше 3 млн рублей налогом в 382 тыс. рублей плюс 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей; и суммы доходов более 10 млн рублей мы предлагаем облагать налогом в 1 млн 642 тыс. рублей плюс 25% с суммы превышающей 10 млн», — пояснил руководитель фракции КПРФ в ЗС Владимир Корсун.
В качестве аргументов в пользу инициативы коммунисты в пояснительных документах приводят необходимость борьбы с бедностью, снижение оттока капиталов из страны и примеры налогообложения в других странах, где налог на высокие доходы может достигать 65%.
Член Совета Федерации РФ от Пермского края Андрей Климов отметил риски подобной инициативы. «Я в свое время участвовал в принятии решения о введении плоской шкалы по НДФЛ в 13%. Мотивировали тогда это тем, что администрировать такой налог проще, а люди, которые захотят это обходить, они это все равно обойдут. Плоская шкала дополнялась тем, что определенные категории населения можно освобождать от налога или делать вычеты. Система заработала. Коммунисты тогда тоже протестовали, но выяснилось, что налогов стало больше собираться. Так продолжается до сих пор», — напомнил он.
Главная проблема инициативы: сложное администрирование и снижение поступлений налогов. «Если мы сегодня перейдем от плоской шкалы к тому, что предлагается, не исключаю, что мы потеряем часть налоговых доходов. И речь идет не о долях процентов, а о десятках процентных пунктов», — предупредил Климов.
Фото: Pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Российские банки решили не вносить клиентов в черный список Супруга замгенпрокурора по ЮФО заработала в 7 раз больше мужа За «белые» зарплаты и достойную жизнь! В Кирове прошла первомайская демонстрация
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели66
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой898
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы18
Летчик Ярошенко попрощался с семьей479
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение