Сенатор: переход к прогрессивной шкале НФДЛ чреват падением поступлений в бюджет

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«Он предлагает доходы до 100 тыс. рублей облагать налогом в 5%, доходы от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей налогом в 5 тыс. рублей плюс 13% с суммы свыше 100 тыс. рублей, доходы свыше 3 млн рублей налогом в 382 тыс. рублей плюс 18% с суммы, превышающей 3 млн рублей; и суммы доходов более 10 млн рублей мы предлагаем облагать налогом в 1 млн 642 тыс. рублей плюс 25% с суммы превышающей 10 млн», — пояснил руководитель фракции КПРФ в ЗС Владимир Корсун

В качестве аргументов в пользу инициативы коммунисты в пояснительных документах приводят необходимость борьбы с бедностью, снижение оттока капиталов из страны и примеры налогообложения в других странах, где налог на высокие доходы может достигать 65%.

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Андрей Климов отметил риски подобной инициативы. «Я в свое время участвовал в принятии решения о введении плоской шкалы по НДФЛ в 13%. Мотивировали тогда это тем, что администрировать такой налог проще, а люди, которые захотят это обходить, они это все равно обойдут. Плоская шкала дополнялась тем, что определенные категории населения можно освобождать от налога или делать вычеты. Система заработала. Коммунисты тогда тоже протестовали, но выяснилось, что налогов стало больше собираться. Так продолжается до сих пор», — напомнил он.

Главная проблема инициативы: сложное администрирование и снижение поступлений налогов. «Если мы сегодня перейдем от плоской шкалы к тому, что предлагается, не исключаю, что мы потеряем часть налоговых доходов. И речь идет не о долях процентов, а о десятках процентных пунктов», — предупредил Климов.

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