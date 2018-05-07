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Сбербанк снизил ставки по кредитам на рефинансирование
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк снизил ставки на потребительские кредиты, выдаваемые на рефинансирование старых займов, говорится в сообщении кредитной организации. Максимальное снижение составило 2 п.п. — до 11,5% годовых.
«Сбербанк запустил акцию по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 п.п. Минимальная фиксированная ставка составляет 11,5% годовых. Максимальный срок кредита увеличен с 5 до 7 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ставка 11,5% действует для кредитов на сумму от 500 тыс. руб. на срок от 5 месяцев до 3 лет.
«Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» позволяет объединить до пяти кредитов (в том числе и кредиты Сбербанка при условии рефинансирования хотя бы одного внешнего кредита) в один с единым ежемесячным платежом и снизить процентную ставку. Рефинансирование возможно по следующим видам кредитов сторонних банков: потребительскому, автокредиту, кредитной карте, дебетовой карте с разрешенным овердрафтом, а также потребительскому и автокредиту Сбербанка», — говорится в сообщении.
3 мая Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам. Снижение составило 1-8 п.п. — до 11,9% годовых.
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