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В России грянет кризис «плохих» долгов
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В России грянет кризис «плохих» долгов 

Финмаркет 53 минуты назад
Фото: Финмаркет
Институт экономической политики (ИЭП) им. Гайдара предостерегает: «В ближайшие 1,5-2 года ожидается кризис „плохих“ долгов», пишет "Независимая газета". «Ситуация на самом деле катастрофичная. Мы имеем 11-триллионный портфель, размещенный под ставку 16% годовых, с объемом платежей в 2 трлн руб. ежегодно», — сообщает на сайте Института научный сотрудник, бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.
Он указывает на то, что «основной объем задолженности приходится на низкодоходные слои населения». «Вызывают большой вопрос попытки использовать кредиты населения в качестве одного из локомотивов экономического роста, в том числе через ипотечное кредитование», — пишет А. Ведев. Например, он уточняет, что на фоне неблагоприятной ситуации с доходами населения «для многих 10% ставка по ипотеке является неприподъемным кредитом».
Опрошенные эксперты соглашаются, что есть серьезные риски. Но все же многие аналитики стараются не сгущать краски.
"Рассматривать кредиты с точки зрения локомотива экономики рискованно", — считает зампредправления Локо-Банка Андрей Люшин. Но, по мнению банкира, «вряд ли в ближайшие несколько лет произойдет кризис „плохих“ долгов». «Государству невыгоден такой расклад, и оно всеми силами будет добиваться, чтобы этого кризиса не произошло», — надеется Люшин.
"Утверждать, что кризис случится, мы не возьмемся, но динамика роста выдачи потребительских и ипотечных кредитов по сравнению с динамикой реальных располагаемых доходов населения выглядит настораживающее", — сообщает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.
"Россияне, вынужденные сократить потребление в начале кризисного периода (конец 2014-го, 2015 и 2016 годы), сейчас кто вынужденно, кто просто устав экономить, заметно увеличивают потребление. Причем потребление именно в кредит", — поясняет Коренев. Этому способствовали и снижение ставки Центробанка, и, например, оказываемая государством поддержка ипотечного кредитования. Но проблема в том, что «более половины потребительских кредитов сейчас берется на рефинансирование ранее взятых», обращает внимание Коренев. По его словам, особенно это характерно для отдаленных регионов и небогатых слоев населения.
"Ипотечное кредитование внесло значительный вклад в ВВП. В 2017-м был выдан примерно 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму около 2 трлн руб., что составило примерно 2% от годового ВВП страны", — сообщает Коренев. Но это вовсе не значит, что рынок ипотеки будет стремительно расти и дальше. Во-первых, как следует из объяснений эксперта, потенциальный спрос имеет свои ограничения. Во-вторых, «огромное количество семей не могут себе позволить ипотеку даже под нулевую процентную ставку», замечает он.
"У нас довольно большой слой, как правило, малообеспеченных граждан имеет высокую кредитную нагрузку. Тенденция последних двух-трех лет — люди берут кредит, чтобы погасить проценты по ранее взятому кредиту. Понятно, что это путь в пропасть, — признает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. — Но с другой стороны, катастрофических рисков для финансовой системы в целом это не несет".
"Проблема «плохих» долгов действительно есть. Но драматизировать ситуацию я бы не стала, — продолжает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. — Во-первых, долги можно реструктурировать. Во-вторых, в крайнем случае на помощь всегда придет государство".
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