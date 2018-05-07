Эксперты: «плохие» кредиты тянут экономику России вниз

В ближайшие 1,5-2 года в России ожидается кризис «плохих» долгов", пишет

со ссылкой на предостережения Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара.

Алексей Ведев. "Ситуация на самом деле катастрофичная. Мы имеем 11-триллионный портфель, размещенный под ставку 16% годовых, с объемом платежей в 2 трлн руб. ежегодно", — пишет научный сотрудник, бывший замглавы Минэкономразвития

Экономист указывает, что «основной объем задолженности приходится на низкодоходные слои населения». «Вызывают большой вопрос попытки использовать кредиты населения в качестве одного из локомотивов экономического роста, в том числе через ипотечное кредитование», — пишет Ведев. Например, он уточняет, что на фоне неблагоприятной ситуации с доходами населения «для многих 10% ставка по ипотеке является неприподъемным кредитом».

Опрошенные изданием эксперты соглашаются с тем, что есть серьезные риски. Однако многие аналитики предлагают не сгущать краски.

"Рассматривать кредиты с точки зрения локомотива экономики рискованно", — считает зампредправления "Локо-Банка" Андрей Люшин . Но, по мнению банкира, «вряд ли в ближайшие несколько лет произойдет кризис „плохих“ долгов». «Государству невыгоден такой расклад, и оно всеми силами будет добиваться, чтобы этого кризиса не произошло», — надеется Люшин.

"Утверждать, что кризис случится, мы не возьмемся, но динамика роста выдачи потребительских и ипотечных кредитов по сравнению с динамикой реальных располагаемых доходов населения выглядит настораживающее", — сообщает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев

"Россияне, вынужденные сократить потребление в начале кризисного периода (конец 2014-го, 2015 и 2016 годы), сейчас кто вынужденно, кто просто устав экономить, заметно увеличивают потребление. Причем потребление именно в кредит", — поясняет Коренев.

Однако проблема в том, что «более половины потребительских кредитов сейчас берется на рефинансирование ранее взятых», обращает внимание Коренев. По его словам, особенно это характерно для отдаленных регионов и небогатых слоев населения.