В Татарстане у депутата Яковлева нашли 49 нарушений в декларации

Татарстане управление президента республики по вопросам антикоорупционной политики нашло 49 нарушений в декаларациях о доходах за 2015 и 2016 годы у депутата городского совета Набережных Челнов Сергея Яковлева . У народного избранника нашли более пяти тысяч рублей незадекларированного дохода, при проверке банковских карт его супруги. При этом проверке подверглись счета, начиная с 2007 года. Всего выявлено нарушений: за 2015 год — 25, за 2016 год — 24.

Сам народный избранник прокомментировал результаты проверки: «В связи с тем, что карты я не проверял, не подозревая о наличии привязанных счетов, я не мог видеть того, что нашло Управление при анализе движений денежных средств одной из карт супруги. Барабанная дробь. „Промо бонус“ — подарок— от банка за финансовую дисциплину в размере 5000 рублей, а также информацию, что банк заплатил 13% подоходного налога за нее за эту сумму 650 рублей и еще 13% с суммы 650 рублей это еще 84,5 рубля. Итого 5747 рублей незадекларированного депутатом дохода супруги — и это еще 1 ошибка в декларации. На мой взгляд из всех самая серьезная», — написал он в своем ЖЖ.

Он также пояснил, что данные, в которых выявлены нарушения не отражаются в публичной части декларации.

«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что В Республике Татарстан 18 госслужащих отказались заполнить декларации о доходах. В целом, правительство региона получило более7,7 тысячи справок, которые чиновник обязаны были подавать на имя Рустама Минниханова . Семеро из них уже покинули посты.

Яковлев в свою очередь заявил, что добровольно складывать свои полномочия не намерен, так как «считает себя честным депутатом».