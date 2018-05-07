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«Устали экономить». Экономист о том, почему россияне стали брать больше кредитов
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«Устали экономить». Экономист о том, почему россияне стали брать больше кредитов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В России стали брать больше кредитов. По состоянию на март 2018 года количество взятых займов выросло более чем на 20%, сообщает Объединенное кредитное бюро.
В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал, почему россияне стали больше занимать в банках (слушайте аудио).
«С одной стороны, люди стали жить беднее. Уровень жизни большинства людей продолжает снижаться, и люди вынуждены брать кредиты достаточно часто, чтобы просто свести концы с концами. С другой стороны, люли устали от бедности. Люди устали экономить. Это очень четко проявилось. Люди несколько лет прожили с туго затянутыми ремнями, а сейчас ремни начинают расслабляться, и люди говорят, что мы хотим потреблять, как это было в нулевые годы, даже если это требует от нас кредитов», — разъяснил экономист.
Как отмечает ura.ru, граждане России стали чаще пользоваться кредитными картами, и с начала 2018 года российские банки выдали более двух миллионов карт. Также пользуется спросом ипотека.
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