«Устали экономить». Экономист о том, почему россияне стали брать больше кредитов

России стали брать больше кредитов. По состоянию на март 2018 года количество взятых займов выросло более чем на 20%, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал, почему россияне стали больше занимать в банках (слушайте аудио).

«С одной стороны, люди стали жить беднее. Уровень жизни большинства людей продолжает снижаться, и люди вынуждены брать кредиты достаточно часто, чтобы просто свести концы с концами. С другой стороны, люли устали от бедности. Люди устали экономить. Это очень четко проявилось. Люди несколько лет прожили с туго затянутыми ремнями, а сейчас ремни начинают расслабляться, и люди говорят, что мы хотим потреблять, как это было в нулевые годы, даже если это требует от нас кредитов», — разъяснил экономист.

Как отмечает ura.ru, граждане России стали чаще пользоваться кредитными картами, и с начала 2018 года российские банки выдали более двух миллионов карт. Также пользуется спросом ипотека.