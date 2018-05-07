Кредитным договорам будут присваивать уникальные коды

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном минфином для публичного обсуждения.

Как следует из документа, присваивать уникальные коды всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и предоставлять их в БКИ должны будут банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды. Сейчас сведения о кредитных договорах могут храниться в разных бюро кредитных историй, что влечет за собой появление «разрывов» в кредитных историях при смене паспорта или ФИО, дублирование данных по таким договорам и, как следствие, снижает достоверность информации, содержащейся в кредитных историях, говорится в сводном отчете к законопроекту.

Единый идентификатор создаст технологическую основу для проверки кредиторами обязательств заемщика по кредитам, чтобы обеспечить корректный расчет его совокупной платежной нагрузки, сообщили "Российской газете" в пресс-службе минфина. «Такие уникальные идентификаторы будут отражаться в кредитной истории, и БКИ будут не вправе принимать информацию без идентификатора», — отмечают в ведомстве.

Банк России принимал активное участие в разработке законопроекта, указывают в пресс-службе ЦБ. По мнению регулятора, сквозной уникальный идентификатор сделки позволит повысить точность, достоверность и скорость обработки при определении совокупной задолженности гражданина. Без идентификатора требуются дополнительные процедуры по дедубликации данных, чтобы установить величину задолженности заемщика, отмечают в Банке России.

Единый идентификатор исключит «разрывы» в кредитных историях при смене паспорта

Дублирование данных в кредитных историях — не массовое явление, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. По ее оценке, новация неизбежно повлечет за собой издержки для финансовых организаций-кредиторов. Их объем пока трудно оценить — механизм перевода существующей базы договоров на единые идентификаторы и обеспечения синхронизации данных между кредиторами и БКИ еще не проработан, отмечает Кожекина.