Ещё
Идентификатор кредитных договоров не решит всех проблем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Идентификатор кредитных договоров не решит всех проблем 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Минфин опубликовал для публичного обсуждения законопроект, в рамках которого банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды будут обязаны присваивать уникальные идентификаторы всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и представлять их в БКИ. Вопрос внедрения уникального идентификатора кредитных договоров Банк России начал обсуждать с участниками рынка еще в середине прошлого года, пишет «Коммерсант». Такой идентификатор, по замыслу разработчиков законопроекта, должен упростить задачу по расчету показателя долговой нагрузки.
В Минфине пояснили изданию, что единый идентификатор обеспечит точность идентификации договоров кредита за счет исключения дублирования данных и «разрывов» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО. В ЦБ отметили, что в отсутствие идентификатора требуются дополнительные процедуры по дедубликации данных с целью установления величины задолженности гражданина. В БКИ подтверждают наличие проблемы дублей в кредитных историях, но отмечают, что она не является масштабной.
"Она актуальна для банков-санаторов при переводе кредитов проблемных банков к себе или в случае объединения кредитных портфелей нескольких банков", — отмечает директор юридического департамента ОКБ Виктория Белых. По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, дубли кредитных договоров возникают, как правило, в силу технических сбоев в ИТ-системах кредиторов.
Участники рынка отмечают, что основным вопросом остается алгоритм определения и присвоения уникальных идентификаторов, поскольку именно от его сложности будут зависеть временные и финансовые затраты на техническую реализацию инициативы.
Однако даже при успешной синхронизации всей информации проблему дублей вряд ли удастся решить, полагают эксперты. «Такое нововведение не может привести к полному устранению технических сбоев и ошибок у финансовых организаций, в результате которых и возникают дубли договоров, — говорит один из участников рынка. — Для профессиональных участников рынка сейчас нет проблемы дедубликации данных, поэтому введение такого идентификатора для них только лишняя головная боль». Одновременно потребуется корректировка списка источников формирования кредитных историй, которые будут обязаны присваивать новые идентификаторы. «Иначе такая инициатива окажется и вовсе бесполезной, ведь кроме кредиторов информацию по обязательствам заемщиков в БКИ передают также коллекторы, поставщики жилищно-коммунальных услуг и иные организации», — заключает собеседник «Коммерсанта».
Финмаркет: последние новости
Банки придумали, как блокировать операций клиентов в обход черных списков В России грянет кризис "плохих" долгов Новый налоговый режим назовут налогом на профессиональный доход
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы13
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой889
Летчик Ярошенко попрощался с семьей471
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение