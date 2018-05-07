Идентификатор кредитных договоров не решит всех проблем

Минфин опубликовал для публичного обсуждения законопроект, в рамках которого банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды будут обязаны присваивать уникальные идентификаторы всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и представлять их в БКИ. Вопрос внедрения уникального идентификатора кредитных договоров Банк России начал обсуждать с участниками рынка еще в середине прошлого года, пишет «Коммерсант». Такой идентификатор, по замыслу разработчиков законопроекта, должен упростить задачу по расчету показателя долговой нагрузки.

В Минфине пояснили изданию, что единый идентификатор обеспечит точность идентификации договоров кредита за счет исключения дублирования данных и «разрывов» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО. В ЦБ отметили, что в отсутствие идентификатора требуются дополнительные процедуры по дедубликации данных с целью установления величины задолженности гражданина. В БКИ подтверждают наличие проблемы дублей в кредитных историях, но отмечают, что она не является масштабной.

"Она актуальна для банков-санаторов при переводе кредитов проблемных банков к себе или в случае объединения кредитных портфелей нескольких банков", — отмечает директор юридического департамента ОКБ Виктория Белых. По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, дубли кредитных договоров возникают, как правило, в силу технических сбоев в ИТ-системах кредиторов.

Участники рынка отмечают, что основным вопросом остается алгоритм определения и присвоения уникальных идентификаторов, поскольку именно от его сложности будут зависеть временные и финансовые затраты на техническую реализацию инициативы.

Однако даже при успешной синхронизации всей информации проблему дублей вряд ли удастся решить, полагают эксперты. «Такое нововведение не может привести к полному устранению технических сбоев и ошибок у финансовых организаций, в результате которых и возникают дубли договоров, — говорит один из участников рынка. — Для профессиональных участников рынка сейчас нет проблемы дедубликации данных, поэтому введение такого идентификатора для них только лишняя головная боль». Одновременно потребуется корректировка списка источников формирования кредитных историй, которые будут обязаны присваивать новые идентификаторы. «Иначе такая инициатива окажется и вовсе бесполезной, ведь кроме кредиторов информацию по обязательствам заемщиков в БКИ передают также коллекторы, поставщики жилищно-коммунальных услуг и иные организации», — заключает собеседник «Коммерсанта».