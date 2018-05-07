Какие сберкнижки запретят в 2018 году

Эксперт пояснил, что сберкнижка на предъявителя не именная, поэтому ее можно передавать любому человеку, и он будет вправе снять с нее деньги. Отменить такие сберкнижки решили в рамках борьбы с теневыми доходами, коррупцией и финансированием терроризма.

Именные сберкнижки, популярные среди пенсионеров, новый закон не запрещает.

В апреле 2018 года Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении законопроект об изъятии из обращения сберкнижек и сертификатов на предъявителя. Авторы инициативы пояснили, что такие документы позволяют идентифицировать только лиц, которым были выданы сертификаты или книжки, и предъявителя к погашению, но не всех людей, участвующих в обороте.

Минфине заявляли, что такие сберкнижки и сертификаты создавали условия для отмывания денег: на книжках нет ограничений по сумме, также не существует запрета на использование их в качестве расчетного и платежного средства.

Закрывать уже выданные сберкнижки не будут. Если документ был получен до 1 июня 2018 года, то его действие продлится до указанного в договоре срока.