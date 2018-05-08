Предложено использовать остаток имущественного вычета, чтобы гасить проценты по ипотеке

На сайте Российских общественных инициатив появился новый проект, который предлагает использовать остаток имущественного вычета, чтобы гасить проценты по ипотечным кредитам.

Имущественные вычеты предоставляются при покупке жилья и погашение ипотечных кредитов. Подпункт 1 п. 3 ст. 220 НК РФ гласит, что в случае, если плательщик получил вычет на покупку или строительство жилья, и размер такого вычета был меньше предельной суммы, то остаток вычета можно учесть при следующей покупке или строительстве. Автор предложения считает, что аналогичную схему стоит распространить и на вычет по жилищному кредиту. Свое мнение он обосновывает тем, что средний размер процентов по ипотеке по данным ЦБ РФ составляет чуть меньше 2 млн руб., а предельный размер вычета ограничен 3 млн руб. Таким образом, многие налогоплательщики просто не выбирают отведенную сумму.

Предлагается внести поправки в НК РФ, согласно которым остаток вычета по ипотеке можно будет учесть при оформлении следующих целевых кредитов.

Голосование продлится до мая следующего года. Чтобы инициатива поступила на рассмотрение на законодательном уровне, ей необходимо набрать 100 тыс. голосов. Пока набрано только 493.