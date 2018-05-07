Исследование: Самая дорогая квартира на ул. Тверская стоит 620 млн руб.

Около 13,5 млн руб. стоит самая дешевая квартира на ул. Тверская в Москве , а ценовой максимум находится на уровне 620 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании «НДВ — Супермаркет недвижимости».

«Такие особенности, как историческая атмосфера, респектабельность и особое месторасположение — буквально в нескольких минутах от Кремля, предопределили крайне высокий порядок цен на жилье в районе ул. Тверская. Даже самый дешевый вариант, а это квартира-студия площадью 24 кв. м, потребует от покупателя бюджета в районе 13,5 млн руб., а вот стоимость видовых предложений начинается от 20 млн руб. Если брать для сравнения самые дорогие квартиры, то на сегодняшний день ценовой максимум находится на уровне 620 млн руб. В этом бюджете представлен трехуровневый вариант с видами на две стороны света», — говорится в сообщении. Как отмечают в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», в спальных районах варианты с таким же количеством квадратных метров будут стоить в 3-3,5 раза дешевле.

Отмечается, что тем, кто пожелает выбрать недвижимости чуть дальше — на ул. 1-я Тверская-Ямская, стоит ориентироваться на ценник от 14,8 млн руб. за однокомнатную квартиру, при этом стоимость видовых предложений начинается от 15,5 млн руб. «В рамках данной стоимости как раз предлагается вариант, площадь которого составляет около 40 кв. м. Таким образом, покупатель вносит меньшую сумму (на ул. Тверская самый доступный вариант с окнами на улицу — 20 млн руб.), но при этом виды на парад ничуть не хуже, а все достопримечательности и культурные объекты также под рукой», — заключили в пресс-службе.