Россияне почти единогласно заявили о том, что стране нужны преобразования

Почти 90% граждан РФ уверены, что России сейчас нужны преобразования. 59% выступили за перемены в большинстве сфер, а 2% жителей страны не считают нужными какие‐либо изменения. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщило РИА «Новости».

В обществе выражен запрос на преобразования: 59% опрошенных говорят о необходимости перемен в большей части сфер (во всех социально-демографических группах эта доля превышает 50%)

— данные соцопроса.

Порядка 30% респондентов придерживаются мнения, что в Российской Федерации необходимы преобразования лишь в некоторых сферах жизни общества. Еще 9% участников опроса не смогли ответить на вопрос.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29, 30 апреля и 2 мая 2018 года среди трех тысяч респондентов старше 18 лет по телефону.

Согласно результатам ВЦИОМ 80% россиян считают себя счастливыми. Такой уровень счастья оказался максимальным за всю историю социологических наблюдений. Больше всего оптимистичных граждан оказалось среди молодежи от 18 до 24 лет.