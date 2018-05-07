Кому положены выплаты ко Дню Победы

Единовременную выплату ко Дню Победы получат военные пенсионеры, судьи в отставке и граждане, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом.

Согласно проекту постановления Правительства, размещённому на федеральном портале проектов нормативных актов, единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 1 млрд 34 млн рублей.

По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит 102 814 человек.