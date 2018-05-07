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Ипотечный портфель Челябинского филиала РСХБ превысил 4 млрд рублей
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Ипотечный портфель Челябинского филиала РСХБ превысил 4 млрд рублей 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
По данным на 30 апреля 2018 года ипотечный кредитный портфель Челябинского филиала Россельхозбанка превысил 4 млрд рублей. Только с начала текущего года филиалом выдано 650 жилищных займов на сумму порядка 900 млн рублей.
Специалисты филиала отмечают стабильно высокий спрос на ипотечные продукты Россельхозбанка и прогнозируют в ближайшее время увеличение выдач в связи со стартом государственной программы для семей с двумя и более детьми.
На сегодняшний день банк предлагает южноуральцам широкий выбор ипотечных программ, позволяющих приобрести квартиры и загородные дома на первичном и вторичном рынках недвижимости, осуществить покупку земельных участков под жилье и индивидуальное строительство. Для молодых семей действуют специальные программы, в том числе с возможностью использования материнского капитала в качестве первоначального взноса.
«Десятки строительных компаний и ведущих агентств недвижимости акредитованы филиалом, что позволяет южноуральцам приобрести недвижимость на еще более привлекательных условиях, — отметила начальник отдела партнерских продаж Челябинского филиала Россельхозбанка Лилия Каркишко.
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