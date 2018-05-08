Прокурор Югры отчитался о доходах 

В 2017 году прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин заработал 4,9 млн руб., передает URA.RU со ссылкой на его декларацию о доходах.
Согласно документу, Ботвинкин не владеет жилой недвижимостью и автомобилем. В его собственности имеется гараж, земельный участок на десять соток и нежилой дом. Супруга Ботвинкина задекларировала две квартиры площадью 92 и 44 квадратных метра, а также машину марки Toyota RAV4. Ее годовой доход составил 1,1 млн руб.
Первый зампрокурора ХМАО Игорь Меньшиков заработал за прошедший год чуть более 4 млн руб. В его собственности находится автомобиль Land Cruiser Prado, дом и участок. Доход другого заместителя, Евгения Шейрера, составил 3,8 млн руб., у него есть машина Subaru Forester. Недвижимостью Шейрер не владеет. Третий заместитель Владислав Московских отчитался о доходах в 2,9 млн руб. У него нет авто, но есть квартира.