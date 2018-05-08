Прокурор Югры отчитался о доходах

Согласно документу, Ботвинкин не владеет жилой недвижимостью и автомобилем. В его собственности имеется гараж, земельный участок на десять соток и нежилой дом. Супруга Ботвинкина задекларировала две квартиры площадью 92 и 44 квадратных метра, а также машину марки Toyota RAV4. Ее годовой доход составил 1,1 млн руб.