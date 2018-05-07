Глава Ханты-Мансийска отчитался о доходах за 2017 год

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин опубликовал сведения о доходах за 2017 год на сайте администрации города. По декларации чиновник получил 4 482 977 рублей.

В собственности Максима Ряшина земельный участок и жилой дом в 240 кв.м., а также автомобиль «Toyotа Land Cruizer 200» и мотоцикл Honda NC700X.

Супруга главы города получила за прошлый год 121 818 рублей. В собственности у нее находится квартира в 153 кв.м и автомобиль «Infiniti QX50». У несовершеннолетних детей Максима Ряшина нет доходов.

Отметим, что в 2016 году глава города заработал 5 102 465 рублей (в том числе сумма компенсации за неиспользованный отпуск 908 295,38 р.).

Напомним, декларация о доходах, которая подается государственными служащими и прочими публичными должностными лицами, публикуется в открытых источниках в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.