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Глава Ханты-Мансийска отчитался о доходах за 2017 год
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Глава Ханты-Мансийска отчитался о доходах за 2017 год 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин опубликовал сведения о доходах за 2017 год на сайте администрации города. По декларации чиновник получил 4 482 977 рублей.
В собственности Максима Ряшина земельный участок и жилой дом в 240 кв.м., а также автомобиль «Toyotа Land Cruizer 200» и мотоцикл Honda NC700X.
Супруга главы города получила за прошлый год 121 818 рублей. В собственности у нее находится квартира в 153 кв.м и автомобиль «Infiniti QX50». У несовершеннолетних детей Максима Ряшина нет доходов.
Отметим, что в 2016 году глава города заработал 5 102 465 рублей (в том числе сумма компенсации за неиспользованный отпуск 908 295,38 р.).
Напомним, декларация о доходах, которая подается государственными служащими и прочими публичными должностными лицами, публикуется в открытых источниках в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.
Накануне, губернатор Югры Наталья Комарова также предоставила сведения о доходах за 2017 год. Выяснилось, что глава региона заработала 2 778 953 рубля, в том числе 370 522 рублей — пенсия.
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