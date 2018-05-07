Россиянам представили новый способ оплаты налогов

Оплатить налоги теперь можно по индексу платежного документа. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

Теперь налогоплательщику достаточно зайти на сайт ФНС и найти в разделе "Заплати налоги" сервисы "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц".

Имея на руках документ на оплату налогов, нужно ввести его индекс и сразу перейти к оплате. Это позволит исключить ошибки при заполнении платежных поручений, что обеспечит своевременную уплату налогов. И займёт всего несколько минут.