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Россиянам представили новый способ оплаты налогов
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Россиянам представили новый способ оплаты налогов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Оплатить налоги теперь можно по индексу платежного документа. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.
Теперь налогоплательщику достаточно зайти на сайт ФНС и найти в разделе "Заплати налоги" сервисы "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц".
Имея на руках документ на оплату налогов, нужно ввести его индекс и сразу перейти к оплате. Это позволит исключить ошибки при заполнении платежных поручений, что обеспечит своевременную уплату налогов. И займёт всего несколько минут.
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