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Действие полисов автострахования закончится в июне в Приморском крае
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Действие полисов автострахования закончится в июне в Приморском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Центробанк 27 апреля отозвал лицензию у страховой компании «Дальакфес». Полисы автострахования станут недействительны в июне 2018 года. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на «Дальакфес».
Действие договоров страхования с 13 июня 2018 года будет прекращено.
Что теперь делать? Прежде всего — забирать исполнительные листы у приставов или в банках, оригиналы независимых экспертиз и квитанции об их оплате у ООО СК «Дальакфес», или у автоэкспертов, где делали независимую экспертизу. На сегодня самый простой путь — это обращение в РСА за компенсационной выплатой (про неустойки, финансовые санкции, штрафы и прочие расходы при этом можно смело забыть)
— юристы в соцсети.
«Дальакфес» занимает более трети рынка региона по страхованию ОСАГО.
По данным МВД, в 2017 году на дорогах России выросло число автомобилистов, игнорирующих закон об обязательном автостраховании.
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