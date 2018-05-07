Действие полисов автострахования закончится в июне в Приморском крае

Центробанк 27 апреля отозвал лицензию у страховой компании «Дальакфес». Полисы автострахования станут недействительны в июне 2018 года. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на «Дальакфес».

Действие договоров страхования с 13 июня 2018 года будет прекращено.

Что теперь делать? Прежде всего — забирать исполнительные листы у приставов или в банках, оригиналы независимых экспертиз и квитанции об их оплате у ООО СК «Дальакфес», или у автоэкспертов, где делали независимую экспертизу. На сегодня самый простой путь — это обращение в РСА за компенсационной выплатой (про неустойки, финансовые санкции, штрафы и прочие расходы при этом можно смело забыть)

— юристы в соцсети.

«Дальакфес» занимает более трети рынка региона по страхованию ОСАГО.