«Рынок автострахования в Приморье никто не захватывает»

«Все компании схлопываются в первую очередь от большого ума и начитанности своего руководства. Есть топ-менеджеры, которые не умеют договариваться с властями, ориентироваться в меняющейся обстановке, адекватно реагировать на новые экономические вызовы. Как говорится, не бывает плохой отрасли, бывают плохие руководители. Даже на падающих рынках всегда находятся истории успеха, так что кивать на кризис в стране тоже бессмысленно. Другое дело, что на фоне экономического спада историй банкротства становится больше. При этом клиентов меньше не становится.

Для самих клиентов исчезновение страховых компаний и зло и благо. За счет банкротства одних рынок занимают компании покрупнее. Крупные фирмы меньше индивидуализируют подход к клиенту, у них все более механизировано. Но в этом и плюс: меньше бумажной волокиты, больше отлаженности.

В любом случае ни одна компания в мире не застрахована от банкротства. Поэтому клиент, доверяя той или иной компании, всегда берет на себя определенный риск. Что касается неких обсуждений в интернет-сообществах о том, что рынок планомерно пытается захватить какой-то монополист, — это ерунда. Не существует такой штуки как монополия, особенно на развитом рынке. Одно дело, когда у тебя единственная электростанция в регионе, другое — когда ты занимаешься, например, ресторанным бизнесом. Во втором случае порог захода зачастую очень низкий. Рынок автострахования в России достаточно развит, поэтому, имея первоначальный капитал, бизнес-модель и хоть какие-то управленческие навыки, любой может на него зайти. Монополия — это когда иначе нельзя, а в нашем случае нет таких ограничений.

Я бы не искал никаких заговоров в истории с исчезновением „Дальакфеса“. Такое случается. Какие-то семена прорастают, а какие-то — гниют. Если попросить дилетанта и профессионала спрогнозировать будущее какой-нибудь крупной компании на 10 лет, скорее всего, оба ошибутся. А если на год — то верен будет прогноз профессионала. Компании Полароид или Нокиа были достаточно успешными в свое время — где они теперь? А в Facebook, напротив, никто не верил. Так что прогнозировать не имеет смысла на долгосрочную перспективу.

Профессионализм топ-менеджеров в настоящее время состоит в том, чтобы быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке».