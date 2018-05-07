Россиянам стоит забыть о низкой инфляции

Обвал рубля, вызванный новыми санкциями со стороны США , закономерно отразился на инфляции. По данным Росстата, потребительские цены в апреле выросли на 2,4% в годовом выражении. По сравнению с мартом они увеличились на 0,4%, с начала года — на 1,2%.

За апрель российская национальная валюта потеряла по отношению к доллару более 9%. Это второй худший результат в мире, сообщает Bloomberg . Продавцы импортной бытовой техники уже предупредили о повышении цен. Очевидно, что подорожают и другие зарубежные товары, а также сырье и оборудование. Составляемый IHS Markit индекс PMI выявил «заметный» рост издержек в обрабатывающих отраслях РФ в апреле.

Ослабление рубля на 10% может добавить один процентный пункт к инфляции, предупреждает департамент исследований и прогнозирования Банка России . Способствует росту цен и постепенное восстановление экономики, которое также набирает обороты.

На прошлой неделе ЦБ впервые с июля прошлого года оставил неизменной ключевую процентную ставку и заявил, что потенциал для ее снижения «несколько уменьшился». Деловая активность, по мнению регулятора, «уже почти не оказывает дезинфляционного влияния», и это создает условия для возвращения роста цен к целевому показателю в 4%.

Вместе с тем, Центробанк не видит рисков его превышения в отсутствие других внешних шоков. Пока регулятор сохранил свой прогноз, согласно которому к концу года цены вырастут на 3−4%.

Рубль, ценники и футбол

Независимые аналитики согласны с прогнозами Банка России. Целевой показатель не будет превышен, но к уровню 4% ослабление рубля (более ощутимое, чем ожидалось) инфляцию все-таки подведет, считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . «Связано это с более жестким санкционным давлением», — пояснил он «Ридусу»

При этом, по словам эксперта, в рамках базового сценария не будет санкций против ОФЗ. А если их все же введут, рубль подешевеет еще больше, и в этом случае инфляция может достигнуть 5%.

«Произошедшее ослабление рубля, усиление санкций неизбежно отразятся на инфляции, — поддерживает коллегу ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман . — Импорт становится дороже из-за повышения курса валюты. Для компенсации потерь от санкций увеличится государственное финансирование компаний, их кредитование со стороны банков. Это повысит количество денег в обращении, и также будет приводить к росту цен».

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов полагает, что в первую очередь на цены оказывают влияния инфляционные ожидания. И многие ритейлеры ещё больше усугубляют положение тем, что искусственно завышают цены на товары, которые уже были приобретены ранее по другим ценам.

«Необходимо запретить таким ритейлерам переставлять ценники на товары, чтобы помешать ускорению инфляционного процесса. На данный момент со стороны государства нет закона, который бы четко регулировал такую деятельность. Если будет принят законопроект, регулирующий ритейлеров в плане адекватности ценового диапазона на товары, и запрета на искусственное повышение цен, то инфляционные ожидания не будут носить объективный характер», — говорит эксперт.

Способствует ускорению инфляции и более быстрый рост экономики, что всегда создает дополнительный спрос, отмечает Разуваев. К тому же на предстоящий Чемпионат мира по футболу приедет много людей, которые также будут активно тратить деньги.

Но целевой уровень ЦБ намного выше текущей инфляции в 2,4%, и у денежных властей есть инструменты регулирования, которые при сохранении текущей ситуации позволят ограничить рост цен, напоминают эксперты. В любом случае, уровень инфляции в 4% или чуть ниже — достаточно комфортный, и большинство людей такое ускорение даже не заметят, считает Разуваев.

Неправильная инфляция

Низкая инфляция рассматривается как одно из важных достижений экономики, прежде всего под воздействием ЦБ, но это происходит во многом из-за снижения реальных доходов населения, отмечает Гойхман.

«Низкий платёжеспособный спрос не позволяет повышать цены, но он же не даёт и стимулов развивать производство, препятствует росту экономики. Поэтому для увеличения экономики было бы даже полезно некоторое повышение инфляции из-за увеличения доходов людей», — говорит аналитик.

Но нынешний рост цен происходит не из-за повышения платежеспособного спроса, поэтому усиление инфляции не будет иметь положительных последствий, предупреждает эксперт. «Более того, чтобы удержать инфляцию в контролируемых рамках, правительство может вновь искусственно ограничить рост доходов — например, индексацию зарплат бюджетникам и сотрудникам госкомпаний, пенсий и пособий и т. д.», — прогнозирует он.

По словам эксперта, вынужденное прекращение снижения ключевой ставки ЦБ в апреле как раз и стало одним из проявлений подобной политики. Но высокая банковская ставка, действительно ограничивая инфляцию, с другой стороны препятствует инвестициям, росту здорового производственного и потребительского кредитования. Поэтому увеличение роста цен в таких условиях — явный негатив для экономики и населения.

С другой стороны, для обеспечения экономического роста ЦБ, так или иначе, все равно должен придерживаться политики снижения ключевых процентных ставок, не допуская при этом выхода уровня инфляции за пределы 4%. Новая порция антироссийских санкций замедлила процесс смягчения монетарной политики, но не остановила его, уверены большинство аналитиков. Они прогнозируют, что к концу года регулятор снизит процентную ставку до 6,5 — 7%.