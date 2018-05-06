Как накопить на отпуск, если вечно не хватает денег?

Вы уже решили, где будете отдыхать? Пора об этом задуматься. Четко определите: куда едете, с кем, на какой период и, главное, сколько потребуется денег. Когда известна цена вопроса, можно планировать накопления.

С чего начать

Сам себе счетовод

Начните подсчитывать расходы и соотносить с доходами. Заведите, например, блокнот и записывайте в него все свои траты. Через месяц подведите итоги — так вы поймете, на что уходит больше всего средств, какие статьи лучше сократить и какие суммы реально откладывать.

Мобильные приложения

Если нет времени возиться с расчетами, установите мобильное приложение для домашней бухгалтерии. Разработчики создают их на любой вкус, вот лишь несколько названий: «Дзен-мани», CoinKeeper, «Дребеденьги», HomeMoney, Toshl.

Как накопить

Метод конвертов

Самые организованные личности справятся с накоплением денег вручную. В конверте, под матрасом, в сейфе — места для этого могут быть разные. Определите, какая сумма не пробьет брешь в бюджете, и выберите периодичность, с которой вы будете ее откладывать. Кому-то удобно выделять на отпуск, например, по 100 рублей в день, кому-то — по 750 рублей в неделю, а для кого-то лучший вариант — 3 000 рублей в месяц.

Каждая копейка — в дело

Если идея откладывать деньги по расписанию вам не по душе, попробуйте забирать из кошелька суммы, сэкономленные на покупке. Допустим, вы урвали стиральный порошок по акции за 150 рублей, а обычно он стоит 250. Честно сэкономленная сотня идет в копилку.

Расставляем приоритеты

Планируете отрезать кусочек на отдых от каждой зарплаты? Тогда пусть это будет первоочередной ритуал. Сначала себе «на Бали», а уже потом — на коммунальные, продукты и лекарства. Иначе после расходов останутся жалкие крохи, а про накопления придется забыть.

Электронная копилка

Когда заветная кубышка всегда под рукой, появляется соблазн эту самую руку в нее запустить. Многие банки предлагают сервис «Копилка», который поможет вам изолировать деньги от себя. Его подключают на карту, откуда средства автоматически списываются на накопительный счет. Кстати, решение повышенной надежности — депозит, который исключает соблазны и дает пусть небольшие, но проценты.

Карты-хранительницы

Для тех, кто стремится максимально автоматизировать накопления, выпускают специальные банковские карты. Например, депозитные и дебетовые, где проценты начисляются на средства, оставшиеся за некий период. К дебетовым картам можно подключить сберегательный или накопительный счет. Тогда проценты будут насчитываться на остаток по нему.

Карты Робин Гуда

На картах с функцией кешбэка действует бонусная система — вам начисляют проценты от стоимости каждого купленного товара. Величина ставки зависит от разных факторов типа места покупки и цены продукта. Кстати, не забудьте учесть годовую оплату услуги.

Личный финансист

Многие обходятся и без банковских услуг. Подумайте, есть ли в вашей семье ответственный человек, чье слово железно и кому вы доверяете. Может, назначить его денежным стражем? Попросите родственника ни при каких обстоятельствах не отдавать средства из копилки, пока цель не будет достигнута.

Как экономить

Сумма не меняется

Если вы уже распределили бюджет и установили суммы для накоплений, будет легко посчитать, сколько теперь позволяется тратить каждый день. Для денег на ежедневные расходы отведите отдельный конверт, а каждое утро вытаскивайте из него одинаковую сумму. Тогда вы точно не потратите лишнего.

В пределах разумного

Вступая на путь экономии, не переборщите с ограничениями. Стоит избавиться от вредных привычек, на которые уходит много денег. Почему бы и нет? Но если отказывать себе абсолютно во всем, стресс будет преобладать над мотивацией, и в какой-то момент вы можете не выдержать и сорваться, набрав себе неприличное количество утешительных вкусняшек.

Подумать дважды

Применяйте метод отложенной покупки: если вам понравились туфли, не спешите их приобретать. Оставьте время на раздумье. Возможно, позднее вы решите, что пока хватит восьми пар, которые уже стоят в шкафу. Также полезно закупаться по готовому списку — это профилактика незапланированных расходов.

А пока деньги копятся, мы готовимся к отпуску:

Успеть до конца лета: семь процедур, которые нужно сделать во время отпуска

Восемь лучших средств для загара, которые сделают ноги сексуальными

Майская красота: бьюти-процедуры в преддверии лета