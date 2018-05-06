Россиян заставят страховать жилье

Россиянам, живущим в регионах, где часто происходят стихийные бедствия, государство планирует предложить добровольно страховать свое жилье. Те, кто это сделает, смогут получить в собственность отстроенные после наводнения или пожара квартиры и дома. А остальные будут жить в муниципальном жилфонде. Власти хотят таким образом переложить часть расходов по компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций на плечи населения и страховых компаний.

Проект закона, предусматривающий страхование жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), может быть рассмотрен во втором чтении в начале лета. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Я думаю, июнь — реально», — сказал депутат.

Документ предусматривает создание «законодательных основ для построения системы оказания помощи гражданам» на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций «на принципах разграничения обязательств страховых организаций и Российской Федерации , субъектов Российской Федерации».

В пояснительной записке отмечается, что такая система строится «в целях сокращения расходов соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и повышения охвата страхованием принадлежащих гражданам (занимаемых ими) жилых помещений».

Граждан не будут принуждать страховать свое жилье, но создадут такие условия, при которых им будет лучше сделать это самим.

Среди таких «стимулов» предлагается поэтапное сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций гражданам, не заключившим договор страхования жилого помещения. Это сокращение пойдет по двум каналам.

Во-первых, будут ограничены права граждан по «обмену предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма». Во-вторых, предлагается ввести запрет для собственников утраченных жилых помещений на приватизацию предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма.

Юристы и часть депутатов критически относятся к данной инициативе. Сегодня в России работает федеральный закон, согласно которому граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, говорит Светлана Громадская, адвокат «Яковлев и Партнеры».

Компенсация выплачивается из средств федерального и регионального бюджета. Кроме того, и сейчас никто не запрещает страховать жилье в любых ситуациях.

«В данном случае поправки призваны сместить вектор с государственной помощи на выплаты за счет страховых компаний, что как хорошо, так и плохо», — считает она, и добавляет, что страховщики не всегда выплачивают возмещение, и в судах большое количество подобных дел.

Если человек заключит договор на страхование, то сможет получить выплаты как от страховой, так и от государства, либо ему будет предоставлено жилое помещение.

«Полагаю, что страховая выплата будет рассчитана, исходя из площади утерянного объекта и его рыночной стоимости. Этого пока нет в законе, но думаю, что будет так, поскольку все страхование завязано на рыночной стоимости. Правда, не очень понятно, насколько добросовестно и как будут оценивать оценщики, возможно и занижение стоимости», — отметила Громадская.

Она также обращает внимание на то, что норма законопроекта, которая фактически лишает граждан права собственности на новое жилье, имеет «признаки некой неконституционности».

Получается, что перечисленные меры, которые подаются, как стимулирующие, обяжут россиян, проживающих в определенных регионах, страховать свое жилье и платить за страховку.

«Если они застрахуют, то получат потом площадь в собственность, если нет — то нет», — резюмирует она.

Депутат Александр Сидякин считает эти нормы избыточными для законопроекта и не поддерживает их. Он обратил внимание, что нельзя ограничить право граждан на приватизацию занимаемых ими по договорам социального найма жилых помещений. Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации.

Другой народный избранник Михаил Щапов говорит, что текущее состояние рынка страхования не дает уверенности в том, что обязательства по страховке будут выполнены.

«Вспомните, как иногда приходится бороться со страховой компанией за возмещение по ОСАГО. А теперь представьте, что человек потерял жилье и все имущество, не дай Бог, близких, а потом ему нужно будет еще и страховой доказывать, что дом у него был не «развалюха, которая ничего не стоит», а нормальный пригодный для проживания. Человек и так в тяжелейшем положении, а нам еще предлагают ему дополнительный ад устроить», — отметил он.

Кроме того, нет гарантий, что в момент ЧС страховая просто не исчезнет, либо не выдержит объема возмещений и не обанкротится. Ужесточение требований к страховым компаниям может привести к тому, что на рынке останется два-три игрока, а это путь к монопольному росту тарифов и еще большему количеству отказов от выплаты страховки. Депутат также говорит, что у многих россиян просто нет денег для того, чтобы заплатить за страховку.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявил, что ведомство поддерживает инициативу о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России. «Это абсолютно правильно. На мой взгляд, это разумное и правильное решение. Мы полностью поддерживаем», — сказал Мень, добавив, что реализовать инициативу будет не так просто.

Страховщики говорят, что такой закон нужен, но имеют ряд вопросов. Генеральный директор «Абсолют Страхование» Дмитрий Руденко поясняет, что нынешняя редакция законопроекта предусматривает, что около 90% таких рисков будут застрахованы у государства — в Российской национальной перестраховочной компании, а 10% — на страховом рынке.

«Однако у рынка есть вопросы. Во-первых, значительных изменений в структуру рынка страхования жилья данный закон не внесет и развитию этого рынка не особенно поможет. Во-вторых, пока не утверждены тарифы и есть вероятность, что тариф по стране будет «плоским», что приведет к недостаче собранных премий к убыткам.

В свою очередь, слишком высокие тарифы в рисковых регионах приведут к нежеланию людей покупать такой дорогой продукт, так что важно соблюсти баланс», — говорит он.

Анатолий Аксаков не скрывает, что пока по инициативе, которая впервые была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента три года назад, есть ряд разногласий.

«В прошлом созыве был принят в первом чтении правительственный законопроект, который уточнял механизмы помощи гражданам в случае наводнений, пожаров и других ЧС. Но он «завис», насколько известно, из-за разногласий Минфина и страховщиков»,

В начале апреля этого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин подготовил поправки ко второму чтению этого законопроекта. Как уточнили «Газете.Ru» в ведомстве, изменения к проекту закона правительство РФ направило в Госдуму еще в сентябре 2017 года.