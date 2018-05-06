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В Новокузнецке пройдет рок-фестиваль
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В Новокузнецке пройдет рок-фестиваль
Ревизор.ru
51 минуту назад
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Фото:
Ревизор.ru
Участнкиами фестиваля станут шесть рок-групп: The Maugleez, Saturn V Tret’em Dome и Bootleggers из
Новокузнецка
, «Селитра» и Water, please из
Кемерова
, а также новосибирцы To Have Balls.
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