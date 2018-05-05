Семьи смогут получить льготную ипотеку, даже если ребенок родится в последний день действия госпрограммы 

В Министерстве финансов уточнили правила льготной ипотеки для семей, где родился второй или третий ребенок. В проекте постановления, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что на субсидию могут рассчитывать семьи, в которых ребенок родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года. Получить помощь можно до 31 марта 2023 года, пишет «Российская газета».
Сейчас правила не предусматривают получение льготного займа, если на свет малыш появится 31 декабря 2022 года. Это связано со сроками оформления кредитной документации и регистрации документов.
Также уточняется целевое назначение кредитов на погашение ранее взятых займов. Кроме того предусматривается, что после того, как заканчивается период субсидирования, процентная ставка в кредитном договоре должна быть не выше ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора или допсоглашения к нему о рефинансировании, увеличенной на два процентных пункта.
Напомним, специальная программа ипотечного кредитования реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Семьи могут оформить ипотеку по ставке 6% годовых. По условиям субсидирования, в семье заемщиков с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года должен родиться второй или третий ребенок. Для получения льготной ипотеки требуется предоставить стандартный пакет документов и свидетельство о рождении детей. На реализацию программы в России выделено 600 млрд рублей.