Семьи смогут получить льготную ипотеку, даже если ребенок родится в последний день действия госпрограммы

Министерстве финансов уточнили правила льготной ипотеки для семей, где родился второй или третий ребенок. В проекте постановления, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что на субсидию могут рассчитывать семьи, в которых ребенок родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года. Получить помощь можно до 31 марта 2023 года, пишет « Российская газета ». Сейчас правила не предусматривают получение льготного займа, если на свет малыш появится 31 декабря 2022 года. Это связано со сроками оформления кредитной документации и регистрации документов. Также уточняется целевое назначение кредитов на погашение ранее взятых займов. Кроме того предусматривается, что после того, как заканчивается период субсидирования, процентная ставка в кредитном договоре должна быть не выше ключевой ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора или допсоглашения к нему о рефинансировании, увеличенной на два процентных пункта. Напомним, специальная программа ипотечного кредитования реализуется по решению Президента России Владимира Путина . Семьи могут оформить ипотеку по ставке 6% годовых. По условиям субсидирования, в семье заемщиков с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года должен родиться второй или третий ребенок. Для получения льготной ипотеки требуется предоставить стандартный пакет документов и свидетельство о рождении детей. На реализацию программы в России выделено 600 млрд рублей.