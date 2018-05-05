Ещё
За МКАД нашли съемные квартиры по 600 тысяч рублей в месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За МКАД нашли съемные квартиры по 600 тысяч рублей в месяц 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Рейтинг самых дорогих регионов Центрального федерального с максимальной стоимостью аренды жилья возглавила Московская область. Об этом говорится в поступивших в редакцию «Дома» материалах ЦИАН.
В городах Московской области, ставшей лидером рейтинга, максимум арендной ставки зафиксирован на уровне 611 тысяч рублей в месяц. За такую цену сдается квартира в Заречье (Одинцовский район). Лот представляет собой трехуровневое жилое пространство площадью 549 квадратных метров, с каминным и тренажерным залами и сауной. В стоимость входит место в подземном паркинге.
Второе место рейтинга заняла Ярославская область, где максимальная ставка аренды составила 200 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять трехуровневую квартиру в центре Ярославля, рядом с набережной Волги. В квартире есть сауна, бассейн, предусмотрен гараж дляхранения автомобиля.
На третьем месте — Калужская область, в столице которой сдаются две квартиры по ставке 110 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в пятерку вошли Ивановская и Белгородская области, максимальная ставка аренды в них составляет 84 и 80 тысяч рублей соответственно.
Москва не рассматривалась в рейтинге из-за десятикратного отрыва от ближайшего конкурента, Подмосковья, — максимальная ставка аренды в столице составляет 6,11 миллиона рублей в месяц.
В период с января по март 2018 года ставки аренды однокомнатных квартир увеличились в 45 городах России с населением от 300 тысяч человек. Особенно заметно за квартал выросли арендные ставки в Казани, Пензе и Хабаровске, существенно подорожала аренда во Владивостоке, Курске и Архангельске.
dom.lenta.ru: последние новости
Названы города России с самыми дорогими «футбольными» квартирами Капля в море Все на выход
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте229
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира837
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»280
Навальный задержан в центре Москвы27
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира190
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение