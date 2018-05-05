За МКАД нашли съемные квартиры по 600 тысяч рублей в месяц

Рейтинг самых дорогих регионов Центрального федерального с максимальной стоимостью аренды жилья возглавила Московская область . Об этом говорится в поступивших в редакцию «Дома» материалах ЦИАН

В городах Московской области, ставшей лидером рейтинга, максимум арендной ставки зафиксирован на уровне 611 тысяч рублей в месяц. За такую цену сдается квартира в Заречье (Одинцовский район). Лот представляет собой трехуровневое жилое пространство площадью 549 квадратных метров, с каминным и тренажерным залами и сауной. В стоимость входит место в подземном паркинге.

Второе место рейтинга заняла Ярославская область , где максимальная ставка аренды составила 200 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять трехуровневую квартиру в центре Ярославля , рядом с набережной Волги. В квартире есть сауна, бассейн, предусмотрен гараж дляхранения автомобиля.

На третьем месте — Калужская область , в столице которой сдаются две квартиры по ставке 110 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в пятерку вошли Ивановская и Белгородская области, максимальная ставка аренды в них составляет 84 и 80 тысяч рублей соответственно.

Москва не рассматривалась в рейтинге из-за десятикратного отрыва от ближайшего конкурента, Подмосковья, — максимальная ставка аренды в столице составляет 6,11 миллиона рублей в месяц.