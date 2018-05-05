За МКАД нашли съемные квартиры по 600 тысяч рублей в месяц 

Рейтинг самых дорогих регионов Центрального федерального с максимальной стоимостью аренды жилья возглавила Московская область. Об этом говорится в поступивших в редакцию «Дома» материалах ЦИАН.
В городах Московской области, ставшей лидером рейтинга, максимум арендной ставки зафиксирован на уровне 611 тысяч рублей в месяц. За такую цену сдается квартира в Заречье (Одинцовский район). Лот представляет собой трехуровневое жилое пространство площадью 549 квадратных метров, с каминным и тренажерным залами и сауной. В стоимость входит место в подземном паркинге.
Второе место рейтинга заняла Ярославская область, где максимальная ставка аренды составила 200 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять трехуровневую квартиру в центре Ярославля, рядом с набережной Волги. В квартире есть сауна, бассейн, предусмотрен гараж дляхранения автомобиля.
На третьем месте — Калужская область, в столице которой сдаются две квартиры по ставке 110 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в пятерку вошли Ивановская и Белгородская области, максимальная ставка аренды в них составляет 84 и 80 тысяч рублей соответственно.
Москва не рассматривалась в рейтинге из-за десятикратного отрыва от ближайшего конкурента, Подмосковья, — максимальная ставка аренды в столице составляет 6,11 миллиона рублей в месяц.
В период с января по март 2018 года ставки аренды однокомнатных квартир увеличились в 45 городах России с населением от 300 тысяч человек. Особенно заметно за квартал выросли арендные ставки в Казани, Пензе и Хабаровске, существенно подорожала аренда во Владивостоке, Курске и Архангельске.