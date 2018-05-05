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Башкирские омбудсмены заработали в 2017 году примерно по три миллиона рублей
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Башкирские омбудсмены заработали в 2017 году примерно по три миллиона рублей 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сведения о доходах за 2017 год опубликовали уполномоченный по правам человека Рим Каюмов и уполномоченный по правам ребёнка Милана Скоробогатова.
Так, детский омбудсмен указал в декларации доход в 3,07 миллиона рублей. В прошлом году доход Миланы Скоробогатовой был на 122 тысячи рублей скромнее. Судя по опубликованной декларации, у детского омбудсмена и ее ребенка имеются две квартиры 91,1 и 32 кв. м и доля в квартире 44,2 кв. м. А вот «железного коня» у семьи нет.
Декларируемый доход уполномоченного по правам человека — 3,37 миллиона рублей, а у его супруги — 284 тысячи рублей. У семьи в собственности есть квартира 134,4 кв. м, дом 114,7 кв. м. и земельный участок 9 соток.
А уполномоченный по правам предпринимателей Рафаиль Гибадуллин еще не отчитался о том, сколько он заработал в прошлом году.
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