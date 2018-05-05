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Доходы врио губернатора Красноярского края за 2017 год выросли почти в девять раз
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Доходы врио губернатора Красноярского края за 2017 год выросли почти в девять раз 

ТАСС 31 минуту назад
КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Доход врио губернатора Красноярского края Александра Усса за 2017 год составили 221,631 млн рублей, в том числе почти 193 млн рублей полученных в наследство. Об этом сообщается в сведениях о доходах главы региона, размещенных в субботу на официальном сайте правительства региона.
В 2016 году доход Усса, бывшего с 1998 года спикером заксобрания региона составил 24,814 млн рублей. 29 сентября 2017 года его назначили врио губернатора края.
"Декларированный годовой доход за 2017 год  221,631 млн рублей. Из них 192,948 млн рублей доход, полученный в порядке наследования", — говорится в сообщении.
Усс владеет четырьмя земельными участками в России (самый большой из них более 174 тыс. кв. м), жилым домом в 324,2 кв. м, четырьмя дачными домами и хозяйственным сооружением. Ему принадлежит автомобили Land Rover и Range Rover.
Супруга Усса за 2017 год заработала 52,527 млн рублей против 23,78 млн рублей годом ранее. Она владеет тремя земельными участками (самый большой более 71 тыс. кв. м), жилым домом в 1074,5 кв. м, тремя квартирами, гаражом, гаражом-боксом, двумя машино-местами, тремя нежилыми помещениями, нежилым зданием, баней. Владеет автомобилями Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, мотолодкой Silver, маломерным судном Silverado 31А, прицепом.
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